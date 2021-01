Hazard en Courtois ruim drie uur vast in vliegtuig: “We zitten hier als hamsters op elkaar gepakt”, duel van Atlético afgelast

La LigaReal Madrid is na een helse tocht midden in de nacht aangekomen in Pamplona, waar het vanavond (21u) Osasuna partij geeft. Spelers en staff hadden vrijdagavond meer dan drie uur vastgezeten in het vliegtuig op de startbaan van de luchthaven Barajas in de hoofdstad. Boosdoener waren de winterste omstandigheden: een sneeuwstorm had de startbaan had bedekt met een sneeuw- en ijslaag. Een horroravond en nacht voor Eden Hazard en Thibaut Courtois. Intussen raakte bekend dat Atlético-Bilbao van vandaag afgelast is.