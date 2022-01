Hartklachten bij Aubameyang en Davies na coronabesmetting

Bij de 21-jarige Davies werd een ontsteking van de hartspier geconstateerd. Die kwam naar voren bij het vervolgonderzoek dat wordt uitgevoerd bij spelers die besmet zijn geweest met het coronavirus. “Hij is voorlopig gestopt met trainen, dus hij zal de komende weken niet voor ons beschikbaar zijn”, zei trainer Julian Nagelsmann. “De ontsteking van de hartspier is niet al te dramatisch, op basis van de echo. Toch moet het genezen en dat zal ongetwijfeld enige tijd duren.”

Davies is een van de spelers bij Bayern München die onlangs besmet zijn geraakt met het coronavirus. Onder anderen keeper Manuel Neuer, Dayot Upamecano en Leroy Sané keerden eerder deze week weer terug. “Geen van hen is 100 procent fit”, aldus de trainer. “Één of twee spelers hadden ook symptomen en behalve Manuel is geen van hen klaar om veel minuten te maken.”

Pierre-Emerick Aubameyang is afgereisd naar Kameroen voor de Afrika Cup, maar lijkt daar niet te kunnen gaan spelen voor zijn land Gabon. Ook bij de ervaren spits van Arsenal, waar hij de afgelopen maand overhoop kwam te liggen met coach Mikel Arteta, werden hartproblemen geconstateerd na een coronabesmetting. Hij kon daardoor niet meedoen in de openingswedstrijd tegen de Comoren maandag en ook vanavond tegen Ghana niet. Gabon speelt dinsdagavond nog tegen Marokko, dat zich al plaatste voor de achtste finales op de Afrika Cup.

De hartklachten van Aubameyang werden geconstateerd bij een controle door medische functionarissen van de Afrikaanse voetbalbond, die de captain van Gabon onderzochten nadat hij terugkeerde van een positieve coronatest om er zeker van te zijn dat hij in orde was om weer in actie te komen. De medische functionarissen “wilden geen risico nemen” en zeiden dat Aubameyang niet in staat was om tegen Ghana te spelen.

Aubameyang testte vorige week bij aankomst in Kameroen positief op de luchthaven en werd in isolatie geplaatst. Zijn teamgenoten Axel Meyé (Ittihad Tanger) en Mario Lemina (OGC Nice) mochten ook niet spelen tegen Ghana vanwege hartklachten, zo meldde de voetbalbond van Gabon. Ze hadden ook in isolatie gezeten na positieve virustesten.

