Hart onder de riem: Real-ploegmaats brengen boodschap voor geblesseerde Courtois

Meer dan alle F1-cou­reurs samen, meer dan alles wat LeBron verdiende: het hallucinan­te loon dat wacht op Mbappé in perspec­tief

Het lokt zelfs grapjes uit van de grootste NBA’ers. Het hallucinante bedrag dat Kylian Mbappé (24) in Saoedi-Arabië kan verdienen is talk of the town. 700 miljoen euro in één jaar volgens bepaalde bronnen. Een bedrag dat zelfs de allergrootsten in hun sport, soms zelfs over hun hele carrière heen, doet verbleken.