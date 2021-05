Harry Kane ziet wel iets in samenspelen met De Bruyne: “Droom voor een spits”

De geruchten dat Harry Kane zou vertrekken bij Tottenham zijn zeker niet nieuw, maar in een interview met Gary Neville deed de Engelse doelpuntenmaker er nog een schepje bovenop. “Ik weet niet of ik zal vertrekken. Maar misschien willen ze mij wel verkopen. Als er een club 115 miljoen euro wil betalen, waarom niet? Ik ga over 2 of 3 jaar niet meer die waarde hebben.”

Kane werd onlangs al gelinkt aan Manchester City. Samenspelen met Kevin De Bruyne zegt Kane wel wat: “De Bruyne heeft iets speciaals. De assists die hij kan geven zijn de droom van elke spits. Hij is een uitstekende speler. Zijn passing is de beste die ik ooit heb gezien.” De kans is groot dat Kane in Engeland blijft voetballen. “Een buitenlandse transfer is altijd een optie, maar het is niet iets dat ik nu overweeg”, vertelt Kane.

Ook kwam Kane terug op zijn samenwerking met José Mourinho en het ontslag van de Portugese oefenmeester: “José heeft een echte winnaarsmentaliteit. hij wil echt alles doen om te winnen. Misschien viel dat niet bij iedereen in goede aarde, maar het werkte wel voor mij. Het ontslag kwam ook voor ons als een verrassing. We werden pas 5 minuten voor de publieke bekendmaking ingelicht.” Daarnaast heeft Kane nog een aantal mooie woorden voor zijn huidige coach Ryan Mason. “Hij doet het erg goed. Het was geen makkelijk moment om opeens voor de groep gegooid te worden. Hij is ook als trainer gewoon zichzelf en ik denk dat veel jongens dat wel weten te appreciëren”, is Kane eerlijk.

Kane is ondertussen 27 jaar en moet dus voor zichzelf gaan uitmaken wat hij nog wil in zijn carrière. De Engelsman gaf eerder al aan dat hij op een kruispunt staat in zijn loopbaan. Het is geen geheim dat hij wil voetballen op het allerhoogste niveau, zelfs als dat niet bij Tottenham is. De spits zou onlangs aan de club gemeld hebben te willen vertrekken. Kane: “Ik ben hier al 16 jaar. Ik hoop vooral op een goed gesprek (met Daniel Levy, de sterke man bij Tottenham). Op die manier weet iedereen waar we aan toe zijn.”

