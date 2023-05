Haaland veegt record Shearer van de tabellen en krijgt erehaag: “Ik denk niet aan al die records”

‘Coach van het jaar’ Vincent Kompany lacht interesse van Chelsea weg: “Sorry, maar dit is ‘verloren’ vraag”

Vincent Kompany (37) is verkozen tot Coach van het Jaar in The Championship, de Engelse tweede klasse, tijdens de English Football League (EFL) Awards. De Burnley-coach haalde het van Michael Carrick (Middlesbrough) en Mark Robins (Coventry City), de andere twee genomineerden. Of Kompany die prijs ook verzilvert met een transfer naar een topclub, is nog maar zeer de vraag.