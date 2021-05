Haaland pakt uit met imposante ‘vikingviering’ na goal in gewonnen bekerfinale: “Ik wou mijn biceps tonen”

Borussia Dortmund rekende in de finale af met RB Leipzig. Het werd 4-1. Haaland zette zijn team op een dubbele voorsprong met een klassegoal. Hij won het pleit van Upamecano, die volgend seizoen voor Bayern uitkomt, en legde de bal feilloos in doel. Haaland juichte vervolgens met een ‘vikingviering’ - zo noemde de interviewster het. “Ik ben heel trots om mijn eerste prijs te winnen. Het voelt goed”, reageerde Haaland in een opvallend interview. “Onze eerste helft was goed, de tweede was ‘sh*t’. Mijn viering? Ik heb de voorbije periode iets meer tijd in de gym doorgebracht, en ik voelde een boost in mijn biceps. Het voelde goed om die te tonen. Het is jammer dat we dit zonder fans moeten doen. Het is sh*t. Maar ik ben er zeker van dat we deze bekerzege later nog zullen vieren.”