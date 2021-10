Haaland ontbreekt ook tegen Augsburg en mist interlands met Noorwegen

Nations League NATIONS LEAGUE. Geen Kanté en Giroud bij Frankrijk, Mancini haalt Pellegrini erijb, Luis Enrique rekent op 17-jarige Gavi

30 september Bondscoach Didier Deschamps heeft zijn 23-koppige selectie voor de Final Four van de Nations League bekendgemaakt, waarin Frankrijk het op 7 oktober in Turijn in de halve finales opneemt tegen de Rode Duivels. De Franse T1 heeft weer een plaats in zijn selectie voor Bayern München-verdedigers Benjamin Pavard en Lucas Hernandez, in september out met blessureleed. Olivier Giroud, de nieuwe ploegmaat van Alexis Saelemaekers bij AC Milan, is niet van de partij.