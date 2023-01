Haaland grote man bij Manchester City met hattrick tegen Wolverhampton, De Bruyne opnieuw goed voor een assist

Tegen Tottenham bleef Kevin De Bruyne 90 minuten op de bank, maar tegen Wolverhampton rekende Pep Guardiola opnieuw op de Rode Duivel. De Bruyne en co waren een klasse te sterk voor hun tegenstander in de eerste periode, maar pas na 40 minuten brak Haaland - weer hij - de ban voor ‘The Citzens’. De Bruyne schilderde het leer op het hoofd van de Noor en die knikte de voorzet van onze landgenoot tegen de touwen. Het was voor Haaland zijn 23ste treffer in de Premier League. Vijf van de elf assists die De Bruyne gaf dit seizoen, waren voor Haaland bestemd.

De honger van Haaland was nog niet gestild, want na rust maakte hij via de stip zijn tweede van de avond en even later maakte hij na een flater van Wolves-goalie Josué Sá zijn hattrick compleet. Guardiola gunde het fenomeen geen vierde goal. Hij werd namelijk op het uur naar de kant gehaald. City duwde niet meer door en Wolves was te onmondig om een doelpunt te maken. Dankzij deze makkelijke overwinning zet City druk op leider Arsenal. ‘The Gunners’ spelen om 17:30 de topper tegen Manchester United.