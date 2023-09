Gündogan: “Flick in de steek gelaten”, interimcoach Völler helpt Duitsland alleen tegen Frankrijk uit de nood

Kwisvraagje: hoe lang is het geleden dat Duitsland een thuisinterland tegen Frankrijk kon winnen? Wel, die laatste thuiszege dateert al van 36 jaar geleden, met een 2-1-score van het toenmalige West-Duitsland in een oefenduel op 12 augustus 1987 tegen Les Bleus. En wie maakte toen de twee Duitse goals? Inderdaad, Rudi Völler. België kent de ex-Duitse topspits ook maar al te goed, hij schoot op het WK 1994 ook twee keer met scherp bij de exit van de Rode Duivels in de achtste finale.

Diezelfde Rudi Völler sprak vanavond de Duitse voetbalnatie toe als interimcoach van Duitsland. Hij wisselt eventjes van pet, want normaal is hij technisch directeur bij de Duitse voetbalbond. Die functie neemt hij na de interland tegen Frankrijk ook gewoon weer op. “Het voelde voor mij aan als een plicht om te helpen (als interim-coach, red), maar voor mij is het eenmalig.”

Völler is dus geen kandidaat om Duitsland over negen maanden ook op het EK te leiden. Als ex-coach van de Mannschaft tussen 2000 en 2004 had hij nochtans de knowhow in huis. En zijn naam circuleerde ook als mogelijke opvolger naast usual suspects als Jurgen Nagelsmann of Jürgen Klopp, maar daar bedankte hij dus voor.

Volledig scherm Interimbondscoach Völler leidde met zijn assistent en ex-Genktrainer Hannes Wolf de oefensessie van de Duitse nationale ploeg voor de interland tegen Frankrijk. © REUTERS

Nagelsmann

Völler zei wel dat Duitsland snel een nieuwe trainer zal voorstellen. “We voerden al gesprekken. Natuurlijk zijn er namen. Maar die ga ik niet hier bespreken.” Al gaf hij op een vraag over Nagelsmann wel toe hem een “absolute topcoach” te vinden. Völler: “Het is belangrijk om over drieënhalve week een juiste naam te presenteren. We hebben iemand nodig die er met hart en ziel voor gaat, zodat we een goed EK kunnen spelen. We willen een zekere euforie creëren. En daar zijn resultaten voor nodig.”

Want veel voetbalplezier hebben de Duitse fans de laatste jaren niet kunnen beleven aan hun nationale ploeg op de grote toernooien. Op de twee vorige WK’s volgde een on-Duitse vroege uitschakeling in de groepsfase. Dat Flick na die pijnlijke exit in Qatar vorig jaar de ploeg ook nadien niet op de rails kreeg, kostte hem nu zijn kop. Het viel Völler zwaar dat hij daar als technisch directeur mee een zeg in had. “Het was mijn taak om Hansi rugdekking te geven. We hadden ons dit anders voorgesteld. Zelfs al zou ik erin geloofd hebben, ging het na de wedstrijd tegen Japan (zaterdag verloor Duitsland met onluisterende 1-4-cijfers, red) niet meer. We moesten er een streep onder trekken, ook al was Hansi zelf nog steeds strijdlustig.”

Volledig scherm Hansi Flick kreeg het tij niet meer gekeerd. Na de blamerende 1-4-thuisnederlaag kon ook Völler als technisch directeur hem geen rugdekking meer geven. © AFP

Kapitein Ilkay Gündogan zat naast Völler op het persmoment van de Duitse voetbalbond. Hij voelde zich schuldig dat de ploeg ondergepresteerd heeft onder Flick: “De stemming is een mix van verdriet, frustratie en teleurstelling. Als speler heb ik het gevoel dat we Flick in de steek gelaten hebben. Hij was altijd gedreven en gefocust. Helaas konden we als ploeg de situatie niet keren.”

Het probleem van het Duitse voetbal gaat dieper dan de bondscoach, daar zijn de analisten het over eens. De methodes om toptalenten op te leiden staan ter discussie. “We moeten de komende jaren veel doen”, zegt Völler. “Maar we hebben ook nu nog steeds spelers die op het allerhoogste niveau spelen. Maar we maken teveel ongeoorloofde fouten waardoor de verdediging in lichterlaaie staat. Daarmee moeten we stoppen.”

Volledig scherm Rudi Völler en kapitein Ilkay Gundogan op een persmoment maandagavond van de Duitse voetbalbond. © AFP

Gündogan knikte: “Het gaat alleen als collectief. Dat collectief heeft ons altijd sterk gemaakt. We waren altijd een team van wereldklasse en hebben veel spelers van wereldklasse, maar dat zien we nu niet op het veld. De meest succesvolle teams vertrouwen elkaar 100 procent. Hoewel we altijd positief gestemd zijn, kan het beter.”

Völler hoopt de wederopstanding dinsdag tegen Frankrijk al te zien. Hij kondigde enkele veranderingen in de basis aan: “De kwaliteit van Frankrijk is verbazingwekkend, maar we willen een echt goede prestatie voor het thuispubliek neerzetten. De jongens zullen met vuur proberen om het de Fransen moeilijk te maken.”

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm Thomas Müller en co. in de woelige aanloop van de interland tegen Frankrijk. © ANP / EPA