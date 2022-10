Guardiola over Kevin De Bruyne ondanks fraaie goal tegen Trossard en Brighton: “Hij is niet top”

Premier League Hoe moeilijk is het om Ronaldo te coachen? “Zeg maar tegen de trainer dat ik hem een USB-stick zal bezorgen met mijn goals”

Hij speelde geen minuut tegen Tottenham en toch gaat Cristiano Ronaldo met alle aandacht lopen. Omdat hij niet mocht invallen, dook de Portugees nog voor het laatste fluitsignaal de spelerstunnel in. Not done en een lastige situatie voor Erik ten Hag. Daags na de pijnlijke scène op Old Trafford schetsen wij de ervaringen van zijn ex-trainers, zoals José Mourinho. Met z'n landgenoot ging CR7 ooit ei zo na op de vuist. “Ronaldo kon zich niet meer beheersen toen Mourinho hem erop wees dat hij zijn mannetje had laten lopen.”

20 oktober