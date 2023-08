Guardiola op zijn hoede voor clash met Kompany: “’Vinny’ kent ons heel goed”

Ju­ve-coach Max Allegri spreekt zich uit over ruildeal met Lukaku: “Ik zal me aanpassen aan de uitkomst”

Dan toch nog schot in de zaak rond Romelu Lukaku? Een makelaar die een mandaat heeft gekregen van Juventus, probeert de situatie tussen Chelsea en de Italianen voor Romelu Lukaku te ontmijnen. Juve-coach Max Allegri in de Verenigde Staten op nieuws: “Ik zal me aanpassen aan de uitkomst van de situatie.”