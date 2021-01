Guardiola onderstreept Kevins waarde: “Ik ga De Bruyne keihard missen”

Premier LeagueTerwijl er een bondscoach niet rouwig is dat zijn sleutelpion vier tot zes weken kan herbronnen, treurt er in Manchester een om zijn beste speler. Zo zegt Pep Guardiola over de blessure van Kevin De Bruyne: “Ik ga hem keihard missen.” Een debat over onmisbaarheid is afgetrapt.

In besloten kring heeft Pep Guardiola al enkele keren laten verstaan dat hij de toezegging heeft dat Kevin De Bruyne graag bij Manchester City wil blijven. Een bewering die los staat van die sputterende start van de onderhandelingen over een nieuw contract.

Indirect gaf Guardiola zijn sterspeler en raadgevers vrijdagmiddag wat extra munitie voor de volgende gespreksronde – ze mikken op een deal die meer opbrengt dan de 18 miljoen euro waarvan hij nu jaarlijks bruto zeker is. In zijn persconferentie onderstreepte hij het belang van De Bruyne, die na heranalyse van de scan vier tot zes weken aan de kant zal staan met een scheurtje in de hamstrings.

“Jullie moeten weten dat ik Kevin hard ga missen”, zei Guardiola. “Wij gaan hem allemaal keihard missen. Met zijn kwaliteiten is hij haast onvervangbaar. Vorig seizoen verkozen zijn collega’s hem tot de beste speler in de Premier League. We weten allemaal hoe goed hij is.”

Guardiola heeft de cijfertjes van zijn data-analisten niet nodig om de waarde van De Bruyne voor zijn elftal uit te drukken. Als je hem ernaar vraagt, krijg je vaak dezelfde opmerkingen. Een speler die passes, acties en openingen ziet die anderen nooit zullen spotten. De complete middenvelder ook. Werkkracht, techniek, vista, efficiëntie en snelheid van denken in hetzelfde pakket. “We zullen op hem wachten,” zegt Guardiola. Zoals een hond met de slippers en de krant in de mond. “Het is een zware domper. Voor hem, voor ons. Maar goed, we moeten vooruit. Ik moet op zoek naar een oplossing.”

Zijn trainer heeft al eens in een gelijkaardige situatie gezeten. In het seizoen 2018-2019 stond De Bruyne door aanhoudend blessureleed in twee op drie niet op het wedstrijdblad. Alleen heeft Guardiola geen David Silva meer om op terug te vallen, die andere balvaste artiest die op het juiste moment op het juiste knopje drukte. Sinds zijn vertrek afgelopen zomer is De Bruyne bij City de enige operator van de machine.

Je ziet het in de statistieken. In een op twee grote kansen van City in de Premier League is hij rechtstreeks betrokken - vaker als aangever dan als laatste station. Bij het aantal doelpogingen legt hij eenzelfde cijfer voor. In alle doelpunten heeft hij in 42 procent direct een voet. Om maar aan te tonen dat De Bruyne het sorteercentrum is waarlangs bijna elke aanval passeert. Het is geen toeval dat Guardiola de verantwoordelijkheid nu bij zijn ploegmaats legt, want een kloon heeft hij niet voor handen: “Als je titels wil winnen, heb je nog iets anders nodig dat ook onvervangbaar is: het charisma van een elftal, overgave en de samenhorigheid tussen spelers. We zullen samen moeten vechten.”

Fris tegen het EK in juni

In het slechtste geval staan er op de teller van De Bruyne straks 10 matchen minder – hij mist Liverpool en Tottenham. Zijn vermoeidheids- en de risicoparameters van De Bruyne nemen straks een duik. Hij kan herbronnen. Vanuit zijn thuisbasis ziet de bondscoach het graag gebeuren: hij heeft uitzicht op een frissere De Bruyne in juni, wanneer het EK van start zou moeten gaan.

Het laatste woord is aan Guardiola: “Te veel competities, te veel matchen. Maar het zijn de spelers en supporters die de gevolgen dragen. Je wil vier tot zes weken spelen zonder De Bruyne? Oké dan. De fans zullen het voelen. Het is wat het is. We verliezen een belangrijke speler op een belangrijk moment.”

Zijn belangrijkste van allemaal.

