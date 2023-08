Na de treble ook de Europese Supercup, via een spannende penaltyreeks tegen FC Sevilla. Opnieuw prijs voor Manchester City. Maar Pep Guardiola is een alles behalve onverdeeld gelukkige coach. De zware blessure die Kevin De Bruyne opliep, zit hem dwars en wijt hij aan de overvolle kalender. In aanloop naar de match van gisteren, haalde de Catalaan hard uit richting UEFA en FIFA. Zijn Real-collega Carlo Ancelotti geeft hem gelijk.

“Het is balen”, zei Guardiola eerder deze week voor de camera van het Spaanse Movistar wanneer hij het had over de vervelende blessure aan de hamstrings die De Bruyne vorige week opliep. “Kevin is een verschrikkelijk belangrijke speler voor dit City. Ik vrees dat hij onder het mes moet en we hem voor maanden kwijt zijn. Zonde, want Kevin is een erg speciale speler met een bijzonder en uniek talent. Kijk naar de connectie die hij er met Erling (Haaland, red.) op nahoudt.”

“Maar het is natuurlijk wat het is. Kijk, in mijn eerste jaar als coach, had ik 25 dagen om me voor te bereiden op onze eerste officiële match. Tegen Skonto Riga was dat, om ons te kwalificeren voor de Champions League die we uiteindelijk zouden winnen. Nu geven ze je vier, vijf dagen. En zie hoeveel kruisbanden er overal al gescheurd zijn.”

Dit is een verloren strijd. Tenzij de spelers voor zichzelf opkomen en allen samen tegelijker­tijd zeggen: ‘We spelen niet meer’. Pep Guardiola

“We moeten naar Azië, naar de Verenigde Staten. Al meteen zware matchen spelen, derby’s, toppers,... en dan blesseren spelers zich, en ze zullen zich blijven blesseren. Want het volgt zich allemaal in razendsnel tempo op. ‘The show must go on’. Als Courtois er niet bij is, dan zal er wel iemand anders in doel staan? Als Militao (gekwetste verdediger van ook Real Madrid, red.) er niet bij is, zal er wel iemand anders spelen. Als Kevin er niet bij is, zal iemand anders dat wel zijn. Neen, dit is een verloren strijd. Tenzij de spelers voor zichzelf opkomen en allen samen tegelijkertijd zeggen: ‘We spelen niet meer’. Ach, niets dat de UEFA of FIFA eraan doet.”

Volledig scherm Courtois in het gips. © Instagram Courtois

Guardiola kaartte ook nog eens de langere blessuretijd aan die in Engeland sinds dit seizoen opgelegd wordt, in navolging van het recente WK in Qatar. Het interlandvoetbal dat de kalender voor de internationals nog wat meer hectisch maakt.

Maar wat Guardiola er niet bij vertelt, is dat hij er vorig seizoen voor koos De Bruyne niet meteen twee maanden te laten rusten, maar hem wel via het betere oplapwerk telkens klaar te stomen voor de cruciale wedstrijden. En dat die buitenlandse tours in de voorbereiding natuurlijk niet opgelegd worden door UEFA of FIFA, maar een uitsluitend lucratieve keuze van de clubs zelf zijn.

Of hoe haast iedereen in het topvoetbal vooral de eigen zaak dient.

Ancelotti: “Kwantiteit boven kwaliteit” Op zijn persconferentie richting de match tegen Almeria werd Real Madrid-coach Carlo Ancelotti gevraagd naar de kritiek van Pep Guardiola. Ancelotti gaf zijn collega gelijk. “Ze willen alleen maar de show verhogen met meer wedstrijden in te lassen. Wanneer ze denken dat voetbal niet meer vermakelijk is proberen ze dat te counteren met kwantiteit in plaats van kwaliteit. Het draait enkel om geld. En de spelers zijn de slachtoffers.” Volledig scherm Ancelotti. © ANP / EPA

