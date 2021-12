Guardiola geeft De Bruyne vanavond mogelijk al minuten, ook Tielemans heeft de trainingen hervat

WK voetbal Zuid-Afri­ka van Hugo Broos vangt bot bij FIFA na klacht over mogelijk match­fixing

De wereldvoetbalbond FIFA heeft de klacht van Zuid-Afrika over mogelijk match fixing in de WK-kwalificatiematch tegen Ghana verworpen. De Zuid-Afrikaanse voetbalbond - waarbij Hugo Broos als bondscoach aan de slag is - kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissing.

