Grote kuis bij PSG: na vertrek Messi worden ook Mbappé en Neymar de deur gewezen

De Franse topclub staat volgens ‘L’Équipe’ ervoor open om de Braziliaan te laten vertrekken. Nu komt daar ook de Italiaan Verratti bij. Van Mbappé is al langer bekend dat hij niet meer welkom is bij PSG. Sinds deze week zijn er geen shirts met de naam van de sterspeler achterop meer verkrijgbaar in de officiële fanshop. Bovendien is gisteren een grote poster van Mbappé van het Parc des Princes verwijderd. De international lijkt daarmee definitief geen toekomst meer te hebben bij de Franse topclub.