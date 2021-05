Griekse media: “Laszlo Bölöni ontslagen als coach van Panathinaikos”

Bölöni werd in oktober voorgesteld als coach van de Griekse topclub Panathinaikos. Dat was vlak na zijn mislukte passage bij AA Gent, die amper een maand duurde. Ook in Griekenland kon Bölöni niet aanknopen met successen. In de play-offs om de titel kon hij met Panathinaikos amper één van de acht matchen winnen. Met nog twee speeldagen op het programma is het nu al zeker dat de club, die vijfde staat geen kans meer maakt op Europees voetbal. Voor het eerst in 24 jaar loopt Panathinaikos zo op sportieve wijze een Europees ticket mis. De voorbije drie jaar was het ook al niet actief in Europa, maar dat was om financiële redenen.