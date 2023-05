Gouden kans voor Dortmund (met Duranville?): Bayern laat steek vallen, grote rivaal kan met slotspeeldag in zicht leiding overnemen

Bayern is het initiatief in de titelstrijd kwijt. Het verloor met 1-3 van RB Leipzig. Voor de Rekordmeister pas de eerste thuisnederlaag van het seizoen in de Bundesliga, maar wel een pijnlijke. Bayern kwam nochtans op voorsprong via Serge Gnabry, maar na het uur liep het mis. Konrad Laimer maakte gelijk, in de slotfase ging het van kwaad naar erger: Christopher Nkunku en Dominik Szoboszlai scoorden beiden vanaf elf meter. Nog voordat het laatste fluitsignaal had geklonken, stroomde de Allianz Arena leeg. Na afloop klonk er een fluitconcert.