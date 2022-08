Goal van jonge Belg Ramazani doet Real even wankelen, maar invaller Eden Hazard en co zetten scheve situatie nog recht

La LigaZonder overschot, maar wel verdiend. Zo kunnen we de 1-2-overwinning van Real Madrid bij Almeria op de openingsspeeldag het best omschrijven. Al vroeg zette een jonge Belg, Largie Ramazani - onthoud die naam, de thuisploeg op voorsprong. Lucas Vázquez en een heerlijke vrije trap van David Alaba bogen de scheve situatie om. Eden Hazard kreeg een halfuur en lag mee aan de basis van de ommekeer.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Almeria-Real Madrid. Dat was uitkijken naar het Belgische duo bij de bezoekers Courtois-Hazard - al zat die laatste alweer op de bank. Toch was het een andere Belg die al snel de show stal. De naam: Largie Ramazani. Na zes minuten werd hij afgezonderd voor Courtois, de 21-jarige werkte puik af. Van een binnenkomer in La Liga gesproken.

Op twaalfjarige leeftijd ruilde Ramazani Anderlecht - waar hij te licht bevonden werd - in voor het Engelse Charlton. Zijn gezin in Lebbeke liet hij achter, Ramazani verbleef in Zuidoost-Londen bij een gastgezin. Enkele jaren later, op zijn zestiende, koos hij voor een avontuur bij Manchester United. Op 28 november 2019 maakte Ramazani zijn debuut in de hoofdmacht van de Red Devils. Hij mocht zes minuten opdraven in het Europa League-duel tegen Astana. In Manchester kreeg Ramazani nog een nieuw contract aangeboden, maar onze landgenoot wilde ervaring opdoen. Bestemming: Almeria. Ramazani is in Andalusië toe aan zijn derde seizoen.

Volledig scherm © AP

Terug naar de wedstrijd. Real creëerde wel mogelijkheden voor de rust, maar Benzema, Vinicíus en Rüdiger vonden een uitstekend keepende Martínez op hun weg. Intussen smeerde Ramazani Tchouaméni - toch een man van 80 miljoen euro - een gele kaart aan. Het thuispubliek kraaide van de pret.

Na de pauze kreeg Almeria het lastig. Ruimtes konden niet meer belopen worden, Real werd sterker. Ancelotti gooide Hazard op het uur in de strijd. Onze landgenoot kreeg een centrale rol in steun van Benzema en lag met een passje aan de basis van de gelijkmaker. Na een carambole werkte Vázquez de 1-1 voorbij Martínez. De Spaanse goalie was dan toch te kloppen.

Hazard maakte een gretige indruk - draaide enkele keren goed weg. Een glansrol was weliswaar weggelegd voor een andere invaller, Alaba. Met zijn eerste! baltoets schilderde de Oostenrijker een vrije trap via de paal in doel. Real deed meteen wat het moest doen. Al hadden de Madrilenen geen overschot.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.