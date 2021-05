Gitzwarte avond voor PSG en Napoli: Neymar & co zien Lille titel pakken, invaller Mertens en de zijnen grijpen naast CL-ticket

In Frankrijk werd pas vanavond beslist over de landstitel. Lille of PSG, de underdog of de miljardenploeg, zeg maar. Omdat leider Lille vorige week niet verderkwam dan een scoreloos gelijkspel tegen middenmoter Saint-Étienne, moest er vanavond wel gewonnen worden bij Angers. Anders was PSG bij een overwinning in Brest altijd opnieuw kampioen van Frankrijk. Maar zo’n vaart zou het nooit lopen. Jonathan David, de Canadees die vorig jaar furore maakte bij AA Gent, was diegene die eens te meer het pad effende voor Lille, zijn maatje in de spits Burak Yilmaz nam alle twijfel weg. Ook PSG deed ondanks een vroege strafschopmisser van Neymar wat het moest doen - een owngoal van Romain Faivre en een doelpunt van Kylian Mbappé volstonden voor de zege - maar de titel ging dus naar Rijsel.