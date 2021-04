“Gigantisch ontgoocheld”: pijnlijke nederlaag na wanvertoning tegen Noord-Macedonië komt hard aan in Duitsland

Het fundament voor de sensationele zege van Noord-Macedonië werd vlak voor rust gelegd. Duitsland domineerde de hele eerste helft, maar liep in de extra tijd tegen een achterstand aan. Pandev rondde een knap uitgesponnen aanval af en klopte Ter Stegen van dichtbij. Monden vielen dan al open in Duisburg.

Na de pauze weinig beterschap bij Duitsland. Het had iets voorbij het uur zelfs een penalty van Gündogan nodig om langszij te komen. Erop en erover, zou je dan denken. Daar dacht Timo Werner echter anders over. De spits van Chelsea kreeg de 2-1 op een dienblaadje aangeboden, maar trapte voor een leeg doel bijzonder knullig naast de bal. Het deksel op de neus volgde: Elmas scoorde vijf minuten voor tijd de sensationele 1-2. Alsof de gelijke stand en de misser van Werner nog niet erg genoeg waren. Een ware afgang voor Duitsland, dat met zes punten pas derde staat in zijn WK-kwalificatiepoule. Armenië is de verrassende leider in groep J met negen op negen, Noord-Macedonië is tweede.

Quote Dit mag echt niet gebeuren. We gaven de tegengoals te makkelijk weg. Aanvoerder Ilkay Gündogan

Met de onwaarschijnlijke nederlaag tegen Noord-Macedonië komt bovendien een einde aan een geweldige reeks van de Duitsers. Die Mannschaft verloor voor het eerst in twintig jaar (!) een WK-kwalificatiematch. Het laatste verlies dateerde van 1 september 2001. Toen ging Duitsland met 1-5 onderuit tegen Engeland. Nadien volgden liefst 35 matchen zonder verlies. Tot Noord-Macedonië, het nummer 65 op de FIFA-ranking, vanavond langskwam in Duisburg.

“De ontgoocheling is gigantisch”, zei Duits bondscoach Joachim Löw over het verlies. “In ons spel naar voren hebben we veel ballen verloren, en onze verdediging was niet stabiel”, verklaarde Löw bij RTL. “Nochtans zagen we in onze eerste twee kwalificatiematchen een goeie aanzet. We hebben het onszelf op de hals gehaald, we hebben het uit handen gegeven. De ontgoocheling is groot wanneer je thuis op die manier verliest.”

Volledig scherm Bondscoach Joachim Löw. © AP

Löw houdt het na het komende EK voor bekeken als bondscoach van Duitsland. De wanvertoning tegen Noord-Macedonië roept ongemakkelijke herinneringen op aan de 6-0 nederlaag van eind vorig jaar in de Nations League tegen Spanje. Löw had het woensdag over een “tegenslag” in de laatste interland vooraleer hij in mei zijn EK-selectie bekendmaakt.

“Ik heb hier niet veel woorden voor”, verklaarde gelegenheidsaanvoerder Ilkay Gündogan. “Zo’n nederlaag mag niet gebeuren. We zagen er bij beide tegendoelpunten niet goed uit. Er zit niets anders op dan verder te doen. Het doet nog meer pijn, aangezien er nu twee maanden volgen waarin er niet veel gebeurt, tot we elkaar opnieuw zien.”

Volledig scherm © REUTERS

Bekijk hieronder de knappe doelpunten van Noord-Macedonië én de onwaarschijnlijke misser van Werner

De 0-1 van Pandev:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De zéér pijnlijke misser van Werner bij 1-1:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De 1-2 van Elmas:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Sané druipt af. © REUTERS

Volledig scherm Elmas scoort de 1-2. © Federico Gambarini/dpa

Volledig scherm Noord-Macedonië viert feest. © AP

Volledig scherm Werner, de schlemiel van de avond, gaat ontgoocheld naar binnen. © Pool via REUTERS

Volledig scherm Emre Can. © Pool via REUTERS