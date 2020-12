Gewezen topcoach Gérard Houllier (73) overleden

Houllier stierf een paar dagen nadat hij in een ziekenhuis in Parijs een operatie aan de aorta had ondergaan. Drie weken eerder was de Fransman ook al geopereerd, maar een nieuwe ingreep bleek nodig. En ‘t was in de nasleep daarvan dat hij zou bezwijken.

De hoogdagen van zijn trainerscarrière beleefde Houllier bij Liverpool, waar hij tussen 1998 en 2004 304 wedstrijden aan het roer stond. Hij won er een keer de FA Cup, twee keer de League Cup, een keer de UEFA Cup en ook de Europese Supercup. Vooral het seizoen 2000-2001 zal voor altijd in het geheugen gegrift staan van de Liverpool-fans: toen coachte hij de Reds naar liefst vier prijzen.

Volledig scherm © REUTERS

Nadien ging het naar Lyon, waar Houllier eveneens erg succesvol was. Tussen 2005 en 2007 werd hij er twee keer kampioen en pakte hij twee keer de Franse Supercup. Verder was hij ook bondscoach van Frankrijk, loodste hij PSG in 1985-86 naar de Franse landstitel en had hij ook nog Lens en Aston Villa onder zijn hoede.

Houllier is de derde grote naam in de Franse voetbalwereld die dit jaar is overleden, na Michel Hidalgo (in maart) en Robert Herbin (in april).

Volledig scherm © Photo News