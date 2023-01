Geweldig moment: Sébastien Haller maakt na zware strijd tegen teelbalkanker rentree op veld bij Borussia Dortmund

Haller vertelde steeds openhartig over de ziekte. “Ik lig periodes van vijf dagen in het ziekenhuis”, zei hij in oktober. “Daar lig ik dan constant aan een infuus. Terwijl de behandeling bezig is, mag ik mijn bed niet uit. Na die vijf dagen krijg ik twee weken rust om bij te komen van de chemotherapie. Zo’n fase van drie weken moet ik vier keer doormaken.” Maar klagen, dat deed hij amper. “Ik besef dat ik heel veel geluk heb met het leven dat ik leid. Ik was een verwend kind, hoefde me nooit zorgen te maken. Dit is de zwaarste taak die ik voor mijn kiezen heb gekregen. Sommige mensen beginnen hun leven hier al mee. Ik heb het geluk dat het pas later in mijn leven kwam, dus ik mag niet klagen. Er zijn altijd mensen die het slechter hebben. We moeten alles in perspectief zien.”