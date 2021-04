Gevecht om erfenis van Maradona: “Diego voelde zich verraden en beroofd door dochters”

Premier League Jesse Lingard: de exponent van een indrukwek­kend West Ham

6 april Gisterenavond was West Ham met 2-3 te sterk voor het Wolverhampton van Leander Dendoncker. De man van de wedstrijd was Jesse Lingard met een goal en een assist. De huurling van Manchester United zit aan zes doelpunten en drie assists in acht wedstrijden, fenomenale cijfers. West Ham is dankzij deze overwinning vierde in de Premier League. De eerste vier plaatsen zich rechtstreeks voor de poulefase van de Champions League.