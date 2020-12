Gevallen voetbalheld Adriano breit vervolg aan ongure escapades en bouwt groot feest in Braziliaanse nachtclub

Time-outDe coronaregels, sommigen hebben er echt lak aan. Zo ook Adriano Leite Ribeiro (38) - kortweg Adriano. Hij moest de opvolger worden van Ronaldo, maar vergooide zijn voetbaltalent met ongure escapades. Vandaag komt daar een nieuwe episode bij. De Braziliaan bouwde in een nachtclub in Rio de Janeiro een megafeest. Een kaakslag voor het land.

Adriano was na de passage van Ronaldo de nieuwe Braziliaanse voetbaldiamant. Aanvankelijk maakte hij die status ook waar, bij Parma en vooral Inter in de Serie A kende hij vijf goede tot geweldige seizoenen en scoorde hij aan de lopende band. Tot het plots bergaf ging met zijn carrière. Bij elke club die hij passeerde, maakte hij zich onmogelijk. Zijn voetbalverhaal stopte in 2016, bij de Amerikaanse vierdeklasser Miami United. In Brazilië en Italië werd alleen maar schande gesproken over hun gevallen held. Adriano zelf wees naar het overlijden van zijn vader. “Zijn dood liet een grote leegte achter. Ik isoleerde mezelf van de buitenwereld en gleed steeds verder af. Ik was alleen nog gelukkig wanneer ik dronk. Iedere avond, wat ik maar te pakken kreeg. Wijn, whisky, wodka en veel bier. Ik ging lazarus naar de training.”

Volledig scherm Adriano bij Corinthians. © EPA

De problemen hielden niet op toen Adriano vier jaar geleden zijn voetbalschoenen aan de haak hing. Sindsdien stapelden de negatieve verhalen zich verder op. Hij organiseerde wilde feestjes waarbij het verplicht was de gsm af te geven en ging in een Braziliaanse sloppenwijk op de foto met een bekende drugstrafikant. “Ik ben een publiek persoon en ik maak foto’s met wie ik wil. Jullie praten graag over mij, maar jullie zullen verliezen. En dat zal niet van een leien dakje lopen”, klonk het toen.

Volledig scherm Adriano op de foto met een bekende drugstrafikant. © Meia Hora

Een nieuwe foto zorgt nu voor een nieuw hoofdstuk. ‘O Imperador’ was één van de aanwezigen bij een megafeest in een discotheek in hoofdstad Rio de Janeiro en meer bepaald de wijk Barra da Tijuca - gekend om het uitgaansleven. Zanger Mc Cabelinho - goed voor 2,2 miljoen volgers op Instagram - trad er voor een mensenmassa op, zag de special guest onder de aanwezigen en nodigde hem uit op het podium voor een duet. Er werd gedanst, gezongen en geknuffeld, allemaal zonder mondmasker. De artiest gooide nadien de video’s en foto’s op zijn sociale media. “Je houdt niet van wat ik doe? Wat maakt mij dat uit”, schreef hij erbij.

In Brazilië wordt er onthutst gereageerd. De coronapandemie loopt er stevig uit de hand. Het is wereldwijd het derde meest getroffen land qua aantal besmettingen en met 193.940 overlijdens doet enkel de VS slechter. De autoriteiten zoeken naar oplossingen, zo worden alle nieuwjaarsvieringen geannuleerd en gaat het beroemde Copacabana-feest niet door. De beelden van hun ex-held komen er dus hard aan.

