Geschorste Mourinho gaat vol in de clinch met Lazio-voorzitter na verloren derby: “Waar kijk je verdomme naar?”

Buitenlands voetbalTijdens een stadsderby koken de potjes al eens over - zeker in het verliezende kamp. Nadat zijn Roma met 1-0 had verloren van Lazio, is coach José Mourinho volgens de Italiaanse krant ‘Il Messagero’ in spelerstunnel vol in de clinch gegaan met Lazio-voorzitter Claudio Lotito. Leden van beide kampen moesten tussenkomen om de boel te bedaren.

Lazio en AS Roma keken elkaar gisterenavond in de ogen in de Romeinse stadsderby. Eentje met inzet, want beide ploegen zijn nog volop in de running voor een Champions League-ticket en werden voor de wedstrijd slechts door twee punten gescheiden, met Lazio in het voordeel.

Mourinho, die een tweede schorsingsdag uitzat, zag vanuit de tribunes hoe zijn Roma al na een halfuur met z'n tienen viel na een tweede gele kaart voor Roger Ibañez. En de ellende werd nog groter toen Zaccagni Lazio iets voorbij het uur op voorsprong trapte: 1-0 was ook meteen de eindstand.

Maar Mourinho en co zouden niet zonder slag of stoot ten onder gaan. Diep in de toegevoegde tijd kreeg Bryan Cristante - net als ex-KVO-speler Marusic - rood na een opstootje. En ook Mourinho ‘himself’ liet zich na het laatste fluitsignaal nog gelden. Volgens de Italiaanse krant ‘Il Messagero' zocht de Portugees in de spelerstunnel de confrontatie op met Lazio-voorzitter Claudio Lotito.

“Waar kijk je verdomme naar?”, zou Mourinho Lotito toegesnauwd hebben. Waarop de Italiaan hem meteen van antwoord diende: “Ik ben de voorzitter van Lazio en jij bent hier als gast. Dit is mijn huis en ik ga waar ik wil. Jij mag hier niet zijn.” Een prik die kan tellen, want het Stadio Olimpico van Lazio is ook het stadion van... Roma. Uiteindelijk moesten Roma-assistent Foti, die ter vervanging van Mourinho de honneurs waarnam, en Lazio-middenvelder Cataldi tussenkomen om te vermijden dat de discussie verder zou escaleren.

“Ze gingen van het veld en bleven gewoon verder doen zoals tijdens de match”, zei Lazio-spelmaker Luis Alberto. “Wanneer je veel praat hebt voor een wedstrijd, moet je achteraf zwijgen wanneer je verliest. Ze praten gewoon te veel, zoals ze altijd doen. En nu denk ik alleen nog aan het avondeten met mijn familie en een glas wijn.”

In het klassement deed Lazio dankzij de zege een gouden zaak, want de ‘Biancocelesti’ profiteerden optimaal van de nederlagen van Milan en Inter. Lazio is nu tweede, maar wel op 19 punten van koploper Napoli. Roma valt als vijfde voorlopig nipt uit de Champions League-boot.

