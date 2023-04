“Genoeg is genoeg”: marketingbureau achter Lukaku koopt volledige pagina in ‘La Gazzetta’ om Rode Duivel te steunen

Roc Nation, het managementbureau achter Romelu Lukaku, kocht een pagina in de Italiaanse grote sportkrant ‘La Gazzetta dello Sport’ om de Rode Duivel te steunen. “Laten we samenwerken om racisme voor eeuwig op de bank te zette.” Lukaku werd dinsdagavond slachtoffer van racisme, onder anderen Mbappé, Courtois en Nainggolan staken ‘Big Rom’ een hart onder de riem.

KIJK. Lukaku krijgt rood nadat hij racistische fans van repliek dient

“In het profvoetbal zijn zwarte spelers al vaak het slachtoffer geweest van haatdragende boodschappen”, schrijft Roc Nation. “Haat uitgedrukt door boegeroep, reproducties van apengeluiden, racistische opmerkingen, het gooien van bananenschillen. Dit alles in het bijzijn van kinderen en de families van de spelers.”

“Niemand ondervond consequenties van dit gruwelijke gedrag. Er is in al die jaren niets veranderd. Er is geen actie ondernomen om deze plaag te verslaan. Dus uiteindelijk zijn de enige mensen die verantwoordelijk worden gehouden de spelers zelf wanneer zij tijdens een wedstrijd reageren op dit walgelijke gedrag.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Genoeg is genoeg. Haat = racisme = onwetendheid.”

“In een spel dat mensen over de hele wereld verenigt, moeten we alleen het beste van de mensheid laten zien. Er is geen ruimte voor racisme. Dit kan niet worden getolereerd. Italië is beter dan dit. We zijn allemaal beter dan dit. Daarom roepen we de wereldwijde sportgemeenschap op om dit racistische gedrag aan de kaak te stellen en de haters bewust te maken zodat ze terug kunnen keren naar een menselijker niveau van beschaving. Een meer fatsoenlijke, respectvollere norm. Laten we samenwerken om racisme voor eeuwig op de bank te zetten.”

Volledig scherm De pagina in La Gazzetta. © La Gazzetta

Het is niet de eerste, mogelijk niet de laatste keer dat Italiaanse fans uit de bocht gaan.

Op 2 september 2019 maakte Romelu Lukaku op Cagliari voor het eerst kennis met de racistische kantjes van een tiental supporters. Hij kreeg toen bij een strafschop oerwoudgeluiden naar het hoofd.

Die hoorde hij dinsdagavond in de halve finale van de Coppa Italia op Juventus opnieuw. Lukaku vierde de gelijkmaker van op de stip (1-1) op zijn nieuwe manier: handje saluerend tegen de slaap en vingertje voor de mond.

Dat hij vervolgens woedend enkele woorden richting supporters slingerde, deed vermoeden dat er iets hem had getriggerd. “Muto, muto”, riep hij.

Volledig scherm © Photo News

Racistische gezangen dus, zo bleek uit video’s die na de match pas opdoken op sociale media. Ref Davide Massa had die in ieder geval niet meegekregen toen hij een verbouwereerde Lukaku een tweede gele kaart onder de neus duwde.

“De geschiedenis herhaalt zich”, schrijft Lukaku op Instagram. “Ik heb dit meegemaakt in 2019. En in 2023 opnieuw. Ik hoop dat de liga echt stappen onderneemt - voor echt dit keer. Want van deze prachtige sport zou iedereen moeten kunnen genieten. Bedankt iedereen voor de steunberichten. F*ck racisme.”

Kylian Mbappé reageerde met een hartje op de post van Lukaku. Net als Courtois, Balotelli en tientalle andere (ex)-voetballers. Radja Nainggolan postte rollende spierballen. En schreef: “Wat had je daar nu verwacht?”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Coach Simone Inzaghi was na de wedstrijd op de hoogte: “De viering van Lukaku is misbegrepen. Spijtig dat zo’n faire wedstrijd in zo’n lelijke scènes moet uitmonden, met ook behoorlijk wat sportieve impact voor ons.”

Inzaghi bevestigde dat Lukaku racistische koren had gehoord van de Juve-fans. “Dat lijkt me duidelijk. Zo voelden we Lukaku’s reactie ook allemaal aan.”

KIJK. Lukaku scoort en krijgt daarna een tweede gele kaart

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lukaku mist de terugmatch. Hij is een voorvechter tegen racisme en zwijgt niet langer.

Roc Nation, het commercieel bureau dat zijn zaken behartigt, sprong hem gisteren al bij met een statement. “De racistische opmerkingen richting Lukaku door de Juventus-fans waren verachtelijk en kunnen niet worden aanvaard”, schrijft voorzitter Michael Yormark.

“Romelu scoorde laat in de wedstrijd een penalty. Hij was ervoor, tijdens en erna het slachtoffer van vijandige en verwerpelijke racistische commentaar. Romelu vierde op dezelfde manier zoals hij eerder al heeft gedaan. De reactie van de scheidsrechter was een gele kaart.”

“Romelu verdient verontschuldigingen van Juventus. En ik verwacht dat de organisatie het gedrag van deze groep fans onmiddellijk veroordeelt. De Italiaanse autoriteiten moeten de opportuniteiten grijpen om racisme te tackelen, niet om het slachtoffer van racisme te straffen. Ik ben er zeker van dat de voetbalwereld dit idee deelt.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lukaku klaagde eerder al dat voetbalorganen te weinig actie ondernemen. “Eerlijk gezegd zie ik niet echt vooruitgang. Ik zie veel campagnes en dat soort zaken, maar echte acties worden niet ondernomen.”

De Serie A ging in 2019 wel de dialoog aan. “De organisatie ging in gesprek met mij en het team. Samen hebben we duidelijk gemaakt aan de fans dat zoiets echt niet door de beugel kan. Ik heb het gevoel dat er sindsdien iets veranderd is. Elke competitie zou zo moeten optreden, samen met de speler en de club.”

Lukaku krijgt uit alle hoeken steun. De Lega Serie A veroordeelt ‘elk vorm van racisme en discriminatie’. Inter herhaalt in een statement dat de club zich verenigt tegen racisme. Ook Juventus reageerde met een korte tweet op de heisa. De Oude Dame belooft de verantwoordelijken op te sporen en te sanctioneren conform de gedragscode. “Juventus zal, zoals steeds, met de politie samenwerken om de personen te kunnen identificeren die verantwoordelijk zijn voor de racistische gebaren en gezangen die plaatsvonden”, stelt de club, die eraan toevoegt dat de ‘Codice di Gradimento’ zal worden toegepast voor de verantwoordelijken

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Precedent

Het is nu wachten op het rapport van scheidsrechter Massa en dat van de federale inspecteurs. Zij beslissen of er een bijkomend onderzoek wordt ingesteld, zoals bij de antisemitische gezangen van supporters van Lazio-supporters tijdens de derby tegen AS Roma drie weken geleden. Een antwoord van de Italiaanse sportrechtbank wordt pas donderdag verwacht.

De kans bestaat dat Inter de schorsing van Lukaku straks probeert aan te vechten. Hij is niet de eerste dit seizoen die geboekt wordt voor een ‘provocerende' viering. De Nigeriaan Ademola Lookman (Atalanta) liep in oktober tegen Udinese ook tegen een gele kaart, omdat hij vierde met een verrekijkerviering zoals Trossard.

Cirkeltjes vormen met de handen en die voor de ogen zetten. Helemaal niet provocerend, maar in een aangepast reglement van de Italiaanse liga staat wel dat vieringen in de richting van de fans van de tegenstanders als uitdagend worden beschouwd en dus - volgens de letter van de wet - met een gele kaart moeten worden bestraft.

Die gele kaart van Lookman werd later wel nooit geschrapt.

KIJK. Lukaku vierde ook zo tegen Zweden, toen kreeg hij geen kaart

Volledig scherm Lukaku legt vanop de penaltystip aan voor de 1-1. © Photo News

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm Lukaku krijgt rood na viering. © ANP / EPA / Photo News / AP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.