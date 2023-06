Geld is nu (even) bijzaak: waarom Romelu Lukaku, tussen bestbetaalde Europese spitsen, opnieuw wil en kán inleveren om bij Inter te blijven

Money rules the game. Maar nu even niet voor Romelu Lukaku (30). Hij wil voor het tweede jaar op rij inleveren om bij Inter te blijven. Alleen is het allemaal zo simpel niet. Een blik op de financiële toestand rond ‘Big Rom’.