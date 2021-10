Gejen pakt verkeerd uit: Lazio-speler springt na zege in rug van ex-ploegmaat en stapt uiteindelijk zélf in tranen van het veld

Na ruim een uur werd het 1-1, opnieuw door een strafschop. Een handsbal van Alessandro Bastoni zorgde ervoor dat Ciro Immobile vanaf de stip gelijk kon maken. In de 81ste minuut zette Felipe Anderson zijn ploeg op voorsprong nadat Inter-doelman Samir Handanovic een inzet van Immobile nog had gekeerd. De Inter-spelers reageerden woest omdat Federico Dimarco geblesseerd op het veld lag en de bal naar hun mening buiten de lijnen had moeten worden getrapt.

In de blessuretijd werd het zelfs nog 3-1 via Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk). En dat mocht gevierd worden, vond Lazio-verdediger Luiz Felipe. De Braziliaan van 24 wilde Joaquín Correa, die in het tussenseizoen van Lazio naar Inter trok, jennen en sprong in de rug van de spits. De Argentijn en z’n ploegmaats konden die actie maat matig appreciëren, en ook ref Massimiliano Irrati was niet al te enthousiast. Hij duwde Luiz Felipe een rood karton onder de neus, waardoor het de Braziliaan zelf was die het veld in tranen verliet.