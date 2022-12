“Geëvacueerd met helikopter en nagel in scheenbeen”: meer details vrij over ski-ongeval Manuel Neuer

Buitenlands voetbalManuel Neuer (36) wou het teleurstellende WK voetbal met Duitsland doorspoelen op skivakantie, maar liep daar een breuk in het onderbeen op. Zijn seizoen zit er zo nog voor Nieuwjaar op. Intussen heeft de Duitse krant ‘BILD’ meer details vrijgegeven over het ongeval. Zo zouden de omstandigheden om te skiën “nogal ongeschikt zijn geweest”.

Gewipt in de groepsfase. Daar hadden ze in Duitsland wellicht niet op gerekend. Die Mannschaft overleefde een poule met Spanje, Japan en Costa Rica niet en droop zo net als vier jaar geleden in Rusland al na de eerste ronde af. Een enorme ontgoocheling, die Manuel Neuer wilde doorspoelen met een skitochtje. Maar dat liep niet goed af: zaterdag liet de doelman van Bayern München via Instagram weten dat hij een breuk in het onderbeen heeft opgelopen. Neuer werd vrijdag al succesvol geopereerd, maar het verdict is bikkelhard: zijn seizoen zit erop.

Volgens het Duitse ‘BILD’ deed Neuer aan toerskiën. Daarbij beklim je met ski’s een berg, waarna je opnieuw naar het dal skiet. Dat gebeurt meestal buiten de piste. Vandaag heeft ‘BILD’ meer details vrijgegeven over het ongeval, dat plaatsvond op een steile helling op 1400 meter hoogte. De omstandigheden om te skiën waren vrijdag nogal ongeschikt. Volgens de lawinewaarschuwingsdienst bedroeg de sneeuwhoogte op de plaats waar het ongeval gebeurde slechts 11 centimeter. “Al kan je niet zeggen dat wat Neuer deed absolute waanzin was. Duizenden anderen doen het ook”, aldus een berggids aan ‘BILD’.

Met een helikopter werd Neuer geëvacueerd. Ongeveer 15 minuten na de oproep landde de helikopter met de doelman aan boord bij het ziekenhuis. Daar werd Neuer geopereerd door Johannes Gabel - een dokter die ook al verschillende wintersporters opereerde. Volgens ‘BILD’ werd het scheenbeen van Neuer gestabiliseerd met een intramedullaire nagel - een nagel die doorheen een fractuur loopt. In normale omstandigheden blijft de nagel voor 18 maanden in het been. In het geval van Neuer zal dat waarschijnlijk tot na zijn carrière zijn. Zo bespaart hij zichzelf een nieuwe operatie en een langer herstel.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het is alleszins een flinke domper voor Bayern, dat na Nieuwjaar nog strijdt op drie fronten. Vooral in de Champions League had der Rekordmeister wellicht maar wat graag kunnen rekenen op z'n sluitpost. “Het nieuws heeft ons allemaal geschokt", aldus CEO Oliver Kahn. “We zullen hem steunen in zijn revalidatie. Hij zal hier goed doorkomen en zo sterk als voorheen terugkomen.”

Het is nog niet meteen duidelijk hoe Bayern het uitvallen van z'n nummer één zal opvangen. Volgens Bild overweegt de club de uitgeleende Alexander Nübel terug te halen uit Monaco, maar dan moet Bayern wel een (financieel) akkoord met de Franse club van Philippe Clement bereiken.

Volledig scherm Alexander Nübel. © Photo News

Contract?

De blessure van Neuer roept de nodige vragen op. Mag een voetballer, die meerdere miljoenen per jaar verdient, wel het risico lopen om blessures op te lopen op skivakantie? Een probleem dat sommige clubs, waaronder ook Bayern, vermijden door een clausule in het contract te zetten, waarin staat dat de speler geen ‘gevaarlijke’ sporten mag beoefenen. Denk maar aan paragliding, autoracen of skiën, maar bij Bayern maakt die laatste sport volgens ‘Bild’ géén deel uit van de clausule. En dus was het skireisje van Neuer contractueel niét verboden.

Zo gaat het evenwel niet bij alle clubs. Zo tikte Chelsea in 2017 boegbeeld John Terry op de vingers nadat die een foto op de latten had gepost. En toen Robert Lewandowski in 2013 Dortmund transfervrij verliet, zou hij Bayern boven Real verkozen hebben, deels omdat de Madrileense club een langere lijst had met activiteiten - waaronder skiën - die spelers niet mochten uitoefenen. Het niet hebben van een ‘anti-ski-beleid’ bezorgde Bayern destijds dus een toptransfer en een pak goals.

Volledig scherm Neuer bij Bayern. © AFP