Geërgerde Cristiano Ronaldo gooit flesje water naar cameraman en krijgt kritiek: “Dat hij niet zegt hier uit passie te zijn”

Het werd niet de avond van Ronaldo in het King Fahd Stadium. Hij begon op de bank - waarschijnlijk omdat Al-Nassr nog maar enkele uren terug in Saoedi-Arabië was na een Japanse tour waarin ze gelijkspeelden tegen PSG (0-0) en Inter (1-1). CR7 viel in minuut 62 in, twaalf minuten later deed hij op geweldige wijze al de netten trillen. Borstcontrole en in de draai een volley in de verste hoek. Alleen: Ronaldo stond nét buitenspel.