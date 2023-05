Geen zege voor kampioen Manchester City, dat goed wegkomt met gelijkspel in Brighton

Phil Foden zette City in een duel met veel kansen na 25 minuten op voorsprong. Hij deed dat nadat Erling Haaland hem had vrijgespeeld. Op de doellijn deed Jan Paul van Hecke nog een vergeefse poging een doelpunt te voorkomen. Julio Enciso maakte nog voor rust evenwel verdiend gelijk, door van ruime afstand heerlijk in de bovenhoek te schieten. Prachtige goal.

Na de pauze was Brighton de gevaarlijkste ploeg en verdiende het de zege, maar toch was het City dat scoorde. Haaland knikte tien minuten voor tijd de 1-2 tegen de touwen. Lang duurde het feestje echter niet, want de VAR had een trekfout gezien. Doelpunt terecht afgekeurd. De Bruyne was dan al even gewisseld.