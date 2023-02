Geen WK voor clubs voor Courtois: Rode Duivel blijft in Madrid

De dokters besloten na verdere onderzoeken dat het voor de doelman het best is om aan in Spanje aan zijn revalidatie te werken. Het risico op een scheur in de lies was te groot. Als zijn herstel voorspoedig verloopt, staat Courtois op 18 februari weer tussen de palen. Drie dagen voor het bezoek van Real aan Liverpool in de Champions League. Ook Eden Hazard (knie) is er in Marokko, waar het WK voor clubs plaatsvindt, niet bij.