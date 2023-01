Geen Leandro Trossard in FA Cup: Brighton-coach De Zerbi laat Rode Duivel uit de selectie

Buitenlands voetbalHet loopt na het WK nog niet op wieltjes voor Leandro Trossard (28). Nadat de Rode Duivel dinsdag niet van de bank kwam in de 0-4-zege van Brighton bij Everton, laat coach Roberto De Zerbi Trossard nu uit de selectie voor de verplaatsing naar Middlesbrough in de FA Cup. “Trossard is een goeie speler, maar hij moet 100% zijn”, was de Italiaanse leermeester gisteren vrij scherp.

In aanloop naar het WK in Qatar was Leandro Trossard in België misschien wel hét thema bij de Rode Duivels. Trossard verkeerde voorafgaand aan het WK in bloedvorm in de Premier League, terwijl Eden Hazard - zijn voornaamste concurrent - nauwelijks van de bank kwam bij Real Madrid. Velen vonden dan ook dat Trossard aanspraak maakte op een basisplaats, maar die kreeg hij enkel in de laatste, fatale wedstrijd tegen Kroatië. Tegen Canada en Marokko viel hij in. Echt schitteren lukte evenwel niet.

Die lijn lijkt Trossard nu ook door te trekken bij Brighton. In de eerste post-WK-wedstrijd in de League Cup tegen Charlton viel hij in en miste hij vanop de stip in de beslissende strafschoppenreeks. Tegen Southampton werd hij in de slotfase vervangen, tegen Arsenal al na een uur. En afgelopen dinsdag, in de knappe 0-4-overwinning op het veld van Everton, kwam onze landgenoot niet eens van de bank. Dat staat in schril contrast met zijn zeven doelpunten voor de WK-break, waaronder een hattrick op Anfield.

Volledig scherm Trossard, hier met Vanaken, kon zich op het WK niet of nauwelijks onttrekken aan de Belgische malaise. © BELGA

Niet 100%

Brighton-coach Roberto De Zerbi kreeg het thema Trossard uiteraard voorgeschoteld op zijn persbabbel in aanloop naar het FA Cup-duel met Middlesbrough van vanmiddag. Wat scheelt er met zijn sterspeler? “Het was een keuze om hem niet te laten spelen tegen Everton", aldus de Italiaan. “Ik gaf de voorkeur aan Evan Ferguson. Trossard is een goeie speler, maar hij moet 100% zijn.”

Daarmee stelt De Zerbi openlijk de paraatheid van zijn speler in vraag. Redelijk hard. “Ik weet niet of hij na het WK ergens last van heeft, maar ik zie hem niet op zijn beste niveau. Ik weet niet of het iets fysiek dan wel mentaal is, maar ik ben de coach - ik moet de best mogelijke elf opstellen. Dinsdag zag ik hem niet in de juiste conditie om te spelen.”

Mogelijk speelt ook de toekomst van Trossard een rol. Het contract van de Rode Duivel loopt eind dit seizoen af en hij lijkt niet meteen happig om een nieuwe verbintenis te tekenen. Brighton zou zich intussen wel ingedekt hebben door een eenzijdige optie tot verlenging tot 2024 te lichten. “Ik kan mij klaar voelen voor die volgende stap, maar ik ben ook afhankelijk van de aanbiedingen die er komen”, zei hij begin november in een interview met Het Laatste Nieuws over een mogelijke transfer. “Als er een club komt, zal ik de voor- en nadelen afwegen en mijn keuze maken.”

Volledig scherm Leandro Trossard. © Photo News