Geen knokpartijen met ploegmaats of misplaatste frustraties meer voor Yannick Carrasco: “Ik doe niet meer zo zot als vroeger”

La LigaYannick Carrasco (27) is niet meer weg te denken uit de basisploeg van Atlético Madrid, op dit moment dé titelfavoriet in La Liga. Dat is ook ‘Marca’ niet ontgaan. “Ik bel volwassener geworden”, vertelt de Rode Duivel in de Spaanse sportkrant. De fratsen van vroeger laat hij achterwege.

Hola, Yannick. Helemaal terug als sterkhouder van Atlético, met dit seizoen tot dusver drie goals en vijf assists. Verkozen tot Atlético-speler van de maand in december. En dat niet langer als flankaanvaller, maar wel als ‘wingback’, de positie waarop hij bij de Rode Duivels meestal speelt. Lees: hij moet ook bij Atlético meer verdedigen. “Neen, het is niet mijn favoriete positie, maar ik ben bereid te spelen waar de coach me nodig heeft. Egoïstisch zijn, haalt niets uit. Nu ik ouder word, help ik het team waar ik kan.”

Carrasco is niet langer het jonge, wispelturige talent dat in Europa bij Atlético ontbolsterde en voor het geld naar China trok. Neen. 27 jaar oud nu, een van de steunpilaren in Madrid. Op én naast het veld. “Het is moeilijk om te zeggen of dit nu de beste Carrasco ooit is”, vertelt hij. “De Carrasco van vroeger was ook belangrijk voor Atlético, iets wat ik nu terug laat zien. Máár ik ben niet meer zo gek als vroeger - dat is zeker. Ik ben volwassener en mentaal sterker.”

Conflicten

De stijlvolle flankspeler, geboren in Brussel, haalde in het verleden fratsen uit. In zijn eerste periode bij Atlético was het niet altijd een pretje om met hem samen te spelen, zo lieten ploegmaats verstaan in Spaanse media. Moest hij starten op de bank, of werd hij vroeg gewisseld, dan was het hek van de dam. Schoorvoetend trok hij naar de kant, zijn frustraties maakte hij nog eens extra duidelijk door aan de zijlijn een flesje water weg te trappen.

Yannick Carrasco en op de bank zitten of vroeg gewisseld worden: hij kon er niet goed mee om.

Het irriteerde fans en teamgenoten. Carrasco ging zelfs in conflict met aanvoerder Gabi en sterkhouder Koke. “Wat hij doet, kan niet door de beugel”, klonk het vanuit de kleedkamer. Carrasco en Simeone waren na 2,5 jaar ook op elkaar uitgekeken. Enkele maanden later vertrok-ie als 24-jarige naar China. Poen scheppen - zo’n 10 miljoen euro netto per jaar.

Eind 2018 maakte Carrasco het bont op training bij zijn nieuwe club Dalian Yifang. Hij brak de neus van een ploegmaat, zag zijn paspoort tijdelijk ingetrokken worden, moest zich publiekelijk verontschuldigen en een compensatie van liefst 175.000 euro betalen. Enkele maanden later haalde een andere teamgenoot uit: “Carrasco is een luierik en sfeerbederver.” De Rode Duivel werd geschorst door z’n ploeg wegens een slechte mentaliteit. Uiteindelijk bracht Atlético een jaar geleden redding. Met succes, want Carrasco gedraagt zich voorbeeldig én hij is beslissend.

Rode Duivels Europees kampioen?

“Ik probeer consistenter te presteren. Met minder ups en downs. Hoe mijn verblijf in China me heeft veranderd? Alleen in een ander deel van de wereld leven, in een andere cultuur,... Dat heeft me veel bijgebracht. Ik was het speerpunt van de ploeg. Ik moést het verschil maken. Dat heeft me enorm geholpen.”

Het interview met Marca sluit Carrasco af door op een vraag te antwoorden die we ons allemaal stellen: worden de Rode Duivels Europees kampioen? “We hebben een geweldig team, maar toernooien zijn lang. Er kan van alles gebeuren.”

Yannick Carrasco, samen met ploegmaat Thomas Lemar