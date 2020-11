Geen greintje verval: Ibrahimovic (39) wéér beslissend met clevere omhaal

Champions League Zidane laat uitschij­nen dat Hazard kan spelen vanavond: “Eden is goed, anders was hij hier niet”

27 oktober Eden Hazard is daadwerkelijk geland in Duitsland. Pers en socio’s in Madrid hallucineren. Was-ie niet nog een tweetal weken buiten strijd? Zinédine Zidane doet intussen luchtig: “We zullen zien op welke manier we Eden kunnen gebruiken tegen Mönchengladbach.”