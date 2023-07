Geen Europese titel bij beloften voor Sergio Gómez (ex-RSCA): Engeland wint EK U21 na Spaanse penaltymisser in slotseconden

Nederland­se voetballer Quincy Promes veroor­deeld tot 18 maanden cel voor neersteken neef

De Nederlandse voetballer Quincy Promes is door een rechtbank in Amsterdam tot achttien maanden cel veroordeeld voor de mishandeling van zijn neef. De speler van Spartak Moskou was niet bij de uitspraak aanwezig. Er loopt tegen Promes nog een andere zaak waarin hij de beschuldigde is: het importeren van honderden kilo’s cocaïne.