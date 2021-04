Geen eerste Clásico voor Hazard: Zidane neemt Rode Duivel niet op in selectie

Voor Hazard moest het zijn eerste Clásico worden. Dat is opvallend, want de Rode Duivel voetbalt toch al sinds de zomer van 2019 voor Los Blancos. Maar sindsdien stond Hazard bij elke ontmoeting tussen Real en Barça aan de kant met een blessure. De voortekenen waren gunstig: volgens Marca vertoonde Hazard de laatste dagen goede signalen op training bij de Koninklijke en ook vanochtend maakte Hazard de training rond.

Kort na de middag sprak Real-coach Zinédine Zidane de pers toe, maar ‘Zizou’ schepte geen duidelijkheid. “Je zal morgen zien of Eden beschikbaar is, maar hij voelt zich veel beter”, vertelde Zidane. “Er is een recuperatieproces en dan moeten we bekijken hoe de speler zich voelt. Hij moet zich klaar voelen om te spelen.” En dat is blijkbaar niet het geval, want Hazard heeft de selectie niet gehaald.