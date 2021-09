Geen droomstart voor Van Gaal: Oranje komt niet verder dan gelijkspel tegen stug Noorwegen, waar Haaland opnieuw scoort

Buitenlands voetbalOranje is in z’n eerste interland sinds de terugkeer van Louis van Gaal niet verder gekomen dan een 1-1-gelijkspel tegen Noorwegen. Oranje en de Noren hebben zo na vier speeldagen elk 7 punten in WK-kwalificatiegroep G, leider Turkije heeft er ééntje meer.