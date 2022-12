Geen bekerstunt voor Kompany en co op Old Trafford: Man United klopt Burnley - Trossard mist strafschop en is uitgeschakeld met Brighton

Iedereen lyrisch over Messi, die “het beste WK van zijn leven” speelt: “Kan het GOAT-de­bat nu stoppen?”

Een goal en een weergaloze assist. Zelden scheert de Messi-verheerlijking hogere toppen als in de Argentijnse en buitenlandse pers na Argentinië - Kroatië op het WK voetbal. Nadat ‘de Vlo’ al uitpakte met een fenomenale assist tegen Nederland, deed hij er daar in de halve finale nog een schep bovenop. “Messi lijdt niet meer in het shirt van Argentinië, nu geniet hij en speelt hij zoals toen hij 23 was. Op zijn 35ste geeft Leo de beste versie van zichzelf. En dat op een WK", luidt het onder andere bij Olé. Een overzicht.

