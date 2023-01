“Geef me Bayern of Chelsea of we gaan uit mekaar”: waarom Ronaldo niet langer werkt met supermakelaar Mendes

De Portugees laat zich voorlopig vertegenwoordigen door vriend en toeverlaat Ricardo Regufe. Die kwam ook opvallend in beeld toen zijn ophefmakende transfer naar Al-Nassr afgerond was, waar dat bij vorige megadeals steeds een glimmende ‘supermakelaar’ Jorge Mendes was. ‘El Mundo’ stelt dat het vorige zomer tot een breuk kwam tussen beiden, nadat Mendes de eis van Ronaldo niet kon inwilligen om hem bij Chelsea of Bayern München te stallen. Een duidelijk teken wat betrof de wanhoop van Ronaldo om de ‘Red Devils’, die zich vorig seizoen niet wisten te kwalificeren voor de Champions League, de rug toe te keren. En ook United wou meewerken aan een vertrek. De Engelse topclub was bereid het merendeel van Ronaldo’s salaris (12 miljoen euro netto per jaar) voor zich te nemen.

Volledig scherm Chelsea-eigenaar Todd Boehly overwoog de voorbije zomer om Ronaldo binnen te halen.

Maar Mendes ving bot bij zowel het Chelsea van de Amerikaanse ‘big spender’ Todd Boehly. De eigenaar van de Blues was het idee wel genegen Ronaldo aan zijn spelerskern toe te voegen, de marketingwaarde van de CR7 indachtig. Dat was echter niet naar de zin van toenmalig T1 Thomas Tuchel, die er als de dood voor was een haantje als Ronaldo in zijn kern te hebben. Ook bij Bayern werd Ronaldo aangeboden en werd de mogelijkheid binnen de club overwogen, zo bevestigt CEO Oliver Kahn. Om uiteindelijk te besluiten dat Ronaldo niet in de filosofie van de Duitse ‘Rekordmeister’ paste. Zelfs aan een spotprijs hapte geen enkele topclub toe.

Volledig scherm Ook bij Bayern en Oliver Kahn werd Cristiano Ronaldo besproken, om uiteindelijk af te haken.

Ook Atletico Madrid, Napoli en AC Milan pasten. Deels geïnteresseerden haakten helemaal af toen ze vernamen dat Ronaldo, dan al een sportief vooral tanende ster, de voorbereiding op het seizoen bij United deels miste. In het ophefmakende interview met Piers Morgan vertelde Ronaldo dat een ziekte van zijn dochtertje daar de reden voor was, amper drie maanden nadat hij z’n ongeboren zoontje verloren had. Voor Ronaldo zat er nadien weinig anders dan te blijven bij United, zeker met het oog op het nakende WK in Qatar. Mendes vond dat logischerwijs dus ook. En ook Regufe was van oordeel dat zijn vriend voor zijn plaats moest vechten. Waarna hij eind november met zowel United als Mendes de bruggen opblies in dat bewuste interview.

Sinds het begin van Ronaldo’s carrière trad Jorge Mendes op als diens zaakwaarnemer. En regelde de bekendste en beruchtste supermakelaar alle miljoenentransfers en -contracten. Mendes was de man die ‘CR7' in 2003 bij Manchester United stalde. En de man die van Ronaldo de op dat moment duurste speler maakte toen hij zes jaar later voor 94 miljoen euro naar Real Madrid trok. Ook bij Juventus en in zijn tweede periode bij Man United stond Mendes mee op de foto. Een onafscheidelijk duo, zo leek.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo en Jorge Mendes.

Bij de presentatie van Ronaldo bij Al-Nassr was de flamboyante Portugees echter nergens te bespeuren. ‘CR7' poseerde arm in arm met Ricardo Regufe (43) - vriend en toeverlaat. De twee leerden elkaar in 2003 kennen toen Regufe sportsmarketeer werd bij Nike, de grootste privé-sponsor van Ronaldo.

Vakanties en gala’s

Aanvankelijk zou Regufe Ronaldo helpen om zijn commerciële carrière mee uit te zetten. In de loop der jaren werd de relatie hechter. In 2018 stelde hij Regufe aan als zijn persoonlijke manager.

De twee worden regelmatig gespot op diners, vakanties en gala’s. Afgelopen WK zorgde die hechte band nog voor wrevel binnen het Portugese kamp - of zo beweerde toch enkele Portugese media. Enkele ploegmaats zouden niet hebben begrepen waarom Regufe zo nadrukkelijk aanwezig was in Qatar. Anciens binnen de groep wisten wel beter. Regufe was ook op het EK in 2016 en op het WK in Rusland prominent present in het Portugese kamp, als verbindingsman.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo met Ricardo Regufe.

Met de Saoedische miljoenendeal heeft Regufe zich nu ook op het sportieve domein laten gelden. Ten koste van Mendes dus. Na twintig jaar aan de kant geschoven. Deels ook door een probleem in de privésfeer, valt bij insiders te horen. Bij Gestifute, de firma van Mendes, weigerden ze officieel alle commentaar. Dochterbedrijf Polaris Sports, dat de imagorechten van Ronaldo beheert, communiceerde zelfs nog over de deal met Al-Nassr.

Volledig scherm Ronaldo bij Al-Nassr.

