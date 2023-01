Gareth Bale (33) hangt schoenen aan de haak: “Heel trots op mijn carrière”

In de zomer van 2013 maakte Real Madrid van hem de op dat moment duurste transfer aller tijden door hem voor 100 miljoen euro over te nemen van Tottenham. Bij Real vormde Bale vooral tijdens zijn eerste jaren een dodelijk trio met Karim Benzema en Cristiano Ronaldo. Bovendien was hij beslissend in de Champions League-finale tegen Atlético door z'n ploeg in de verlengingen op voorsprong te koppen. In de jaren erna kreeg Bale vaak af te rekenen met blessures en geraakte hij stilaan verguisd. Zijn fantastische omhaal in de Champions League-finale van 2018 tegen Liverpool was nog een zeldzaam lichtpuntje. Vorige zomer verliet hij de club transfervrij voor LA FC.