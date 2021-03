Gaich, ex-target van Club en Antwerp, lijkt Juventus definitief uit te tellen in titelstrijd

Juventus kon tot op zeven punten naderen van Inter, maar dan moest de ‘Oude Dame’ thuis wel winnen tegen Benevento, de 16de in de stand. Twintig minuten voor tijd gooide Adolfo Gaich - ex-target van zowel Club als Antwerp - roet in het eten door Benevento op een 0-1-voorsprong te schieten. CR7 en co slaagden er niet meer in die scheve situatie recht te zetten en verloren zo voor de vierde keer dit seizoen.