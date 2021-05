“Ga je nog sorry zeggen?”: Super League-debacle blijft Real-voorzitter Pérez achtervolgen

Chelsea-Real Madrid was niet alleen een duel in de Champions League, maar ook eentje tussen twee Super League-clubs. Chelsea was een van de eerste clubs om af te zien van het format na hevige protesten. Ondertussen blijft Real-voorzitter Pérez een voorvechter van de supercompetitie. Veel mensen nemen Pérez de Super League niet in dank af. Sommigen eisen zelfs excuses. “Ga je nog sorry zeggen voor de Super League?”, klonk het bij een journalist die op zoek was naar een quote. Een antwoord kwam er echter niet - al kan het gebrekkige Engels van de Spanjaard daar ook voor wat tussen hebben gezeten.