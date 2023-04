Frustrerende match voor Lukaku: grote misser Rode Duivel breekt Inter zuur op, Fiorentina wint met het kleinste verschil

Viert Kompany op 37ste verjaardag promotie naar Premier League? “Men heeft mij, echt waar, de cijfers moeten influiste­ren”

Het Burnley van Vincent Kompany, de fiere leider in de tweede Engelse voetbalafdeling, is vrijdagavond voor eigen volk op een doelpuntloze draw blijven steken tegen Sunderland (0-0). Geen ramp, op 10 april in een duel tegen eerste achtervolger Sheffield United is de titel mogelijk. Op z’n 37ste verjaardag... Kompany: “Eerlijk, ik weet niet waar we mathematisch staan.”