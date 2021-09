Frankrijk kan opnieuw niet winnen: Les Bleus komen niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Oekraïne

Frankrijk had wat recht te zetten na het 1-1-gelijkspel tegen Bosnië en Herzegovina van afgelopen woensdag. In de eerste helft kregen ze enkel een goede mogelijkheid via Martial, maar de spits van Manchester United mikte recht op Pyatov. Aan de overkant was het wel raak. Shaparenko haalde verschroeiend uit met zijn rechter en pegelde de bal in de winkelhaak. De wereldkampioen kwam zo al voor de vijfde keer op een rij op achterstand.

In de tweede periode kon Martial wel de netten laten trillen. Het was nog maar zijn tweede doelpunt voor zijn land. Na de gelijkmaker kwam invaller Diaby nog het dichst bij de winning goal, maar hij trapte op de paal. Het bleef 1-1. Wat is er toch aan de hand met Frankrijk? Vandaag speelden ze dan wel zonder de licht geblesseerde Mbappé, maar het voetbal dat ze brengen is ondermaats. Kan Deschamps in de nabije toekomst een oplossing vinden? Op 7 oktober spelen ze tegen onze Rode Duivels in de halve finales van de Nations League.