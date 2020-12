France Football onthult Ballon d'Or Dream Team

La Liga Derde overwin­ning in levensbe­lang­rij­ke week: Real zet Atlético opzij en smeert stadsge­noot eerste nederlaag aan

13 december Crisis helemaal bezworen. In een week dat Real en Zidane zich geen verlies konden permitteren, won de Koninklijke drie keer op rij. Dankzij een 2-0 in de derby tegen Atlético komt Real nu op drie punten van de stadsgenoot in La Liga.