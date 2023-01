FOTO. Bloemenkransen, selfies en... chocolade: Messi en andere PSG-sterren feestelijk ontvangen voor clash met Cristiano Ronaldo

De sterren van Paris Saint-Germain hebben voet aan land gezet in de Saoedische hoofdstad Riyadh, waar ze vanavond een oefenwedstrijd spelen tegen een combinatie-elftal van Al Hilal en Al-Nassr. Die laatste club is zoals geweten de nieuwe werkgever van Cristiano Ronaldo, waardoor er hier en daar zelfs gewag wordt gemaakt van ‘The Last Dance’ tussen de Portugees - die zijn officieuze debuut zal maken voor zijn nieuw team - en Lionel Messi. Hoe dan ook werd die laatste samen met zijn ploegmaats feestelijk ontvangen toen ze uit het vliegtuig stapten. Zo kregen ze allen een bloemenkrans om de nek, werden er massaal selfies genomen en werden ze zelfs ook getrakteerd op chocolade.