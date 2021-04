Football Talk. Westerlo komt niet verder dan scoreloos gelijkspel bij Lierse Kempenzonen

Westerlo komt niet verder dan scoreloos gelijkspel bij Lierse Kempenzonen

In 1B is Westerlo zo goed als uitgeteld voor de tweede plaats (die recht geeft op een barragematch voor promotie). De ploeg van Bob Peeters kwam zondagavond op het veld van staartploeg Lierse Kempenzonen niet verder dan een troosteloos 0-0 gelijkspel. De Kemphanen waren weliswaar overwegend baas, maar kwamen tot te weinig grote kansen. Aan de overkant mikte Placca de enige echte Lierse mogelijkheid op de deklat. Met nog drie matchen te gaan telt ‘Westel’ zeven punten achterstand op het tweede gerangschikte Seraing. (KDC)

Lierse Kempenzonen: Brughmans, De Schrijver (86’ Van Genechten), Gillekens, Van der Veken, Laes (46’ Cauwenberg), Swinnen, Gilis (74’ Janssen), Bitsindou, Van Landschoot, Placca, Samyn (74’ Vermeiren).

Westerlo: Van Langendonck, Yameogo, Seigers, Soumah, Seydoux (70’ Remmer), Keita, Van Eenoo, Janssens (82’ Mabea), Abrahams (76’ Vaesen), Vetokele (82’ Alici), Cicek.

Volledig scherm © BELGA

Sociedad wint Spaanse bekerfinale... van vorig seizoen

Real Sociedad heeft de Spaanse beker voor het seizoen 2019/20 gewonnen. Het team uit San Sebastian versloeg in Sevilla in de finale Athletic Bilbao met 1-0. Mikel Oyarzabal (63.) scoorde even na het uur de winnende treffer op strafschop. Adnan Januzaj bleef bij Sociedad op de bank.

De finale om de Copa del Rey kon vorig seizoen niet doorgaan omwille van de coronacrisis, maar opvallend was dat de wedstrijd met ongeveer een jaar verplaatst werd. Ook de twee finalisten van het huidige seizoen in de Copa del Rey zijn al bekend. Athletic Bilbao kan tegen FC Barcelona wraak pakken. Het duel staat op 17 april in Sevilla op de planning.

Volledig scherm Matchwinnaar Oyarzabal. © EPA

AC Milan laat punten liggen

AC Milan heeft zichzelf geen goede dienst bewezen in de strijd om de titel. Tegen Sampdoria stond het ruim een halfuur met een man meer op het veld, maar kon het een achterstand niet meer ombuigen: 1-1.

Milan kreeg met Sampdoria een haalbare kaart over de vloer. De bezoekers kregen in de eerste helft echter wel de beste kansen, maar doelman Gianluigi Donnarumma stond steeds pal. De thuisploeg kreeg op zijn beurt geen enkel schot tussen de palen.

Net na de rust was Donnarumma dan toch geklopt. Theo Hernandez leverde de bal knullig in bij Quagliarella, die de bal binnenchipte. Het was echter al snel weer alle hens aan dek bij Sampdoria, toen Adrien Silva zijn tweede gele kaart pakte. Sampdoria stond opeens met nog een halfuur met zijn tienen.

Milan nam de wedstrijd in handen , maar de gelijkmaker bleef lange tijd uit. Deze kwam er uiteindelijk toch in de 87ste minuut. Het was invaller Jens Petter Hauge die Milan behoedde voor een blamage. Kessié trof nog de lat, maar de stand bleef op 1-1 steken. Leider Inter liep in Bologna, dankzij Lukaku, uit naar een voorsprong van acht punten.

Volledig scherm © AFP

Matazo start in basis en geeft assist

Elias Matazo, een jonge Belg van 19, mocht zich nog eens tonen aan het grote publiek in de wedstrijd van zijn club AS Monaco tegen FC Metz. De voormalige jeugdspeler van Anderlecht bedankte meteen voor het vertrouwen en gaf een assist voor de 2-0 van Kevin Volland. AS Monaco haalde het uiteindelijk makkelijk met 4-0. Krépin Diatta (ex-Club Brugge) viel een halfuur voor affluiten in.

Volledig scherm Matazo (rechts) viert een doelpunt met Jovetic en Volland. © Photo News