Football Talk. Rashford na schouderoperatie drie maanden aan de kant - Benfica roept verkiezingen uit na interne crisis

Copa América Opvallend: zowel Messi als Neymar tot beste speler van de Copa América verkozen

10 juli Een expertengroep van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol heeft zaterdag, daags voor de droomfinale tussen Argentinië en Brazilië, Lionel Messi en Neymar tot beste speler van de Copa America verkozen. “Het is onmogelijk om slechts een beste speler te kiezen, want dit toernooi heeft er twee”, klinkt het in een mededeling.