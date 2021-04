Football Talk. Ook Sergio Ramos test nu positief op corona - Barcelona meest waardevolle club volgens Forbes

Barça meest waardevolle club ter wereld

FC Barcelona mag dan wel diep in de schulden zitten, toch heeft de ploeg van Lionel Messi rivaal Real Madrid afgelost als meest waardevolle voetbalclub ter wereld. Volgens het Amerikaanse zakentijdschrift ‘Forbes’ heeft Barça een waarde van 4 miljard euro, Real zit daar met 3,99 miljard nét iets onder.

Achter de twee Spaanse giganten bezet Bayern München (3,54 miljard) de derde plaats, Manchester United staat vierde met 3,53 miljard. Liverpool, met 3,44 miljard, maakt de top vijf vol.

Om de waarde van de clubs te bepalen, kijkt ‘Forbes’ onder meer naar sponsordeals, salarissen, tv-gelden, supportersschare en merchandise.

Ook Sergio Ramos test nu positief bij Real

Nog een coronageval bij Real Madrid. Aanvoerder Sergio Ramos (35) heeft positief getest op Covid-19, zo bevestigt de Spaanse werkgever van Thibaut Courtois en Eden Hazard. De centrale verdediger ligt sinds de interlandbreak in de lappenmand met een kuitblessure. Hij zou sowieso morgenavond niet meedoen in de Champions League-return in Liverpool (Real won de heenmatch met 3-1). Ook collega-verdediger Raphaël Varane testte recent positief. De Fransman miste daardoor de Clasico.

Courtois is er morgen gewoon bij op Anfield, Hazard niet.

Coach Adi Hütter ruilt na het seizoen Frankfurt voor Mönchengladbach

De Oostenrijkse trainer Adi Hütter (51) stapt na het seizoen over van Eintracht Frankfurt naar Borussia Mönchengladbach. Hij ondertekende een contract voor drie jaar. Bij Gladbach neemt Hütter de plaats in van Marco Rose, die in de zomer naar Borussia Dortmund verhuist.

Frankfurt doet het dit seizoen uitstekend met een vierde plaats in de Bundesliga, waardoor het team uitzicht heeft op de groepsfase van de Champions League. Nummer vijf Dortmund, de ploeg van Thomas Meunier, Thorgan Hazard en (de geblesseerde) Axel Witsel, volgt op zeven punten met nog zes duels te gaan.

Gladbach staat voorlopig achtste en zal nog moeten knokken om Europees voetbal te halen.

Claude Le Roy stopt als bondscoach van Togo

De Fransman Claude Le Roy (73) heeft zijn functie als bondscoach van Togo neergelegd. Hij gooit de handdoek in de ring na het missen van de kwalificatie voor de Afrika Cup, begin volgend jaar in Kameroen.

“Wij zijn er niet in geslaagd om ons te plaatsen voor de Afrika Cup, terwijl alles aanwezig was om dat wel te doen. Ik trek mijn conclusies en geef mijn ontslag”, verklaarde Le Roy, een grote naam in het Afrikaanse voetbal. Hij coachte Togo sinds 2016 en was eerder aan de slag bij onder meer Kameroen, DR Congo, Senegal, Ghana en Congo.

Met Kameroen won hij in 1988 de Afrika Cup, twee jaar na een verloren finale tegen Egypte. Ook met Senegal (1992) en Togo (2008) haalde Le Roy de laatste vier van de Afrikaanse landencompetitie. Tussendoor coachte hij (met weinig succes) Kameroen op het WK van 1998.

De Fransman was ook trainer in eigen land, bij eersteklasser Straatsburg, Azië (Maleisië, Oman, Syrië) en China (Shanghai International).

8000 fans toegelaten bij finale Carabao Cup

De tribunes zijn nu nog volledig leeg, maar in Engeland komt daar binnenkort verandering in. 8000 personen mogen binnenkort namelijk in Wembley naar de wedstrijd tussen Manchester City en Tottenham gaan kijken in het kader van een testevenenment. Wie de wedstrijd live wil meemaken moet wel voldoen aan enkele voorwaarden. Zo moet iedereen zich laten testen en zijn minderjarigen niet toegelaten.

Sancho moet passen voor wedstrijd tegen City, Reus en Hummels zijn onzeker

Borussia Dortmund zal het in de terugwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League tegen Manchester City zonder Jadon Sancho stellen. De voormalige jeugdspeler van City is nog niet hersteld van zijn spierblessure, zo bevestigde coach Edin Terzic..

Ook achter de namen van aanvoerder Marco Reus en Mats Hummels staat nog een vraagteken. Zij werden zaterdag in het duel bij Stuttgart (2-3 winst) gewisseld. “We hebben enkele spelers die last hebben van een kwaaltje. Het is afwachten tot na de training van vanavond om te zien wie zal kunnen spelen”, aldus Terzic. “Mats Hummels en Marco Reus moesten zaterdag het veld verlaten. Voor Jadon komt het te vroeg. Hij traint weer maar zal niet spelen. Het is belangrijk dat hij niet te snel hervat en dan misschien voor langere tijd uitvalt.”

Het Dortmund van Thorgan Hazard en Thomas Meunier moet tegen Kevin De Bruyne en Manchester City een 2-1 nederlaag uit de heenwedstrijd ophalen.

PSG moet aanvoerder Marquinhos tweetal weken missen

PSG moet het de komende twee weken zonder zijn aanvoerder Marquinhos zien te rooien, dat bevestigde de club uit de Franse hoofdstad op de clubkanalen.

De Braziliaanse verdediger blesseerde zich vorige week tijdens de heenwedstrijd van de kwartfinale in de Champions League tegen Bayern München aan de adductoren. De Parijzenaars wonnen dat duel met 2-3, onder meer dankzij een goal van Marquinhos, maar de terugwedstrijd zal hij aan zich voorbij moeten laten gaan.

De 26-jarige Marquinhos zal er evenmin bij zijn in het competitieduel van zondag tegen Saint-Etienne en in de kwartfinale van de Franse beker tegen Angers volgende week. PSG hoopt zijn verdediger te kunnen recupereren voor de wedstrijd tegen FC Metz.

